Предложение: 5% активов ГНФАР необходимо разместить в национальной валюте

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане рекомендуется разместить 5% активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в национальной валюте. Эта рекомендация нашла отражение в представленном правительству Ассоциацией банков Азербайджана пакете предложений по увеличению уровня ликвидности банковской системы.

Как передает Report, об этом сказал директор Азербайджанского банковского учебного центра Джаваншир Абдуллаев.

"Для увеличения манатной ликвидности рынок должен быть полностью открыт для иностранных инвестиций. Это окажет поддержку капитализации банков и привлечет дополнительные ликвидные средства, а также будет способствовать росту доверия к банковскому сектору. Рынок должен быть открыт для иностранных финансовых институтов, банков, институциональных инвесторов, чтобы они могли принять участие в капитале банковского сектора. Необходимо привлечь акционеров. Это самый верный путь к повышению ликвидности и доверия", - отметил Дж.Абдуллаев.