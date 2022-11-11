Предлагается увеличить расходы на охрану посольств Азербайджана

Охрана посольств Азербайджана должна быть усилена, а расходы на эти цели увеличены.

Охрана посольств Азербайджана должна быть усилена, а расходы на эти цели увеличены.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Эльшан Мусаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"Усиление охраны наших посольств за рубежом должны обеспечивать страны, в которых эти посольства расположены. Однако в связи с последними событиями мы также должны позаботиться об охране диппредставительств. Предлагаю увеличить сумму выделяемых из госбюджета средств на охрану наших посольств", - сказал депутат.