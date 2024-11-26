Предлагается увеличение средств Резервного фонда президента

Необходимо увеличить средства Резервного фонда президента Ильхама Алиева.

Необходимо увеличить средства Резервного фонда президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Новрузали Асланов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Я каждый год во время обсуждения бюджета выступаю с инициативой увеличения средств резервного фонда главы государства. За счет фонда реализуются важные мероприятия в социально-экономической сфере. Эти средства также чрезвычайно важны для реализации мероприятий по ликвидации последствий различных катастроф, в том числе в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - отметил он.

Отметим, в 2025 году Резервный фонд президента Ильхама Алиева составит 300 млн манатов, что аналогично показателю этого года.