Предлагается создать единый фонд финансирования стран-участниц SPECA

13:50

Необходимо создать единый фонд финансирования стран-членов программы SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил представитель Брукингского института Йоханнес Линн на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку на тему "Превращение региона SPECA в коммуникационный узел глобального масштаба".

"Сегодня SPECA должна уделять больше внимания региональным стандартам и конвенциям. Да, SPECA следует положениям конвенций в области транспорта, безопасности дорожного движения, трансграничных перевозок, "зеленой энергии", загрязнения воздуха и водных ресурсов, "зеленых коридоров" и т. д., поощряемых Европейской экономической комиссией ООН. Тем не менее формирование региональных стандартов имеет важное значение. Однако этот процесс требует финансовой поддержки, иначе не будет никакого результата".

По словам Линна, важным моментом является определение источников инвестиций, механизма регулирования, организация механизма мониторинга: "В частности, страны SPECA должны наладить сотрудничество между собой. Это включает в себя создание банка или фонда под эгидой ООН".

Данный вопрос должен стать предметом широкого обсуждения стран SPECA, подчеркнул Й.Линн.