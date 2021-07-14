Предлагается поэтапная либерализация валютного рынка Азербайджана

Учитывая волатильность на мировом рынке, Центральному банку Азербайджана целесообразно поэтапно либерализовать валютный рынок страны.
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте на Facebook написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы.
"На мировом рынке доллар США продолжает укрепляться по отношению к основным валютам. За последний месяц доллар вырос почти на 4% по сравнению с евро. Вчера биржи закрылись самым высоким ростом доллара за последний месяц по сравнению с большинством валют корзины, включая евро. Рост доллара связан с позитивными новостями и прогнозами по экономике США, а также с ростом стоимости акций технологических компаний. С другой стороны, вакцинация уже более половины населения Соединенных Штатов также влияет на курс доллара", - сказал В.Байрамлы сказал.
По его словам, укрепление доллара не обошло стороной и рынок ряда стратегических товаров. За последний месяц цены на золото на мировом рынке упали на 2,8%.
"Рубль в соседней России за последний месяц потерял около 3% стоимости, хотя на фоне укрепления доллара на мировом рынке не наблюдается серьезной волатильности на рынках стран региона. Поскольку курс маната в Азербайджане не полностью переведен на плавающий валютный курс, он все еще напрямую зависит от позиции регулятора. Мировые рыночные цены на нефть, играющую основную роль в поступлении валюты, на достаточно приемлемом уровне.
В настоящее время баррель нефти марки Brent торгуется выше 76 долларов. В то же время в госбюджете на 2021 год заложена цена на нефть в 40 долларов за баррель, а на энергорынке наблюдался рост спроса из-за глобальной вакцинации. Вместе с тем, учитывая волатильность на мировом рынке, Центральному банку целесообразно поэтапно либерализовать валютный рынок Азербайджана. Либеральный валютный рынок на долгосрочный период считается более застрахованным, если учитывать риски новых скачков на мировых рынках", - отметил депутат.