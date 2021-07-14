Предлагается поэтапная либерализация валютного рынка Азербайджана

Учитывая волатильность на мировом рынке, Центральному банку Азербайджана целесообразно поэтапно либерализовать валютный рынок страны.

Учитывая волатильность на мировом рынке, Центральному банку Азербайджана целесообразно поэтапно либерализовать валютный рынок страны.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте на Facebook написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамлы.

"На мировом рынке доллар США продолжает укрепляться по отношению к основным валютам. За последний месяц доллар вырос почти на 4% по сравнению с евро. Вчера биржи закрылись самым высоким ростом доллара за последний месяц по сравнению с большинством валют корзины, включая евро. Рост доллара связан с позитивными новостями и прогнозами по экономике США, а также с ростом стоимости акций технологических компаний. С другой стороны, вакцинация уже более половины населения Соединенных Штатов также влияет на курс доллара", - сказал В.Байрамлы сказал.

По его словам, укрепление доллара не обошло стороной и рынок ряда стратегических товаров. За последний месяц цены на золото на мировом рынке упали на 2,8%.

"Рубль в соседней России за последний месяц потерял около 3% стоимости, хотя на фоне укрепления доллара на мировом рынке не наблюдается серьезной волатильности на рынках стран региона. Поскольку курс маната в Азербайджане не полностью переведен на плавающий валютный курс, он все еще напрямую зависит от позиции регулятора. Мировые рыночные цены на нефть, играющую основную роль в поступлении валюты, на достаточно приемлемом уровне.

В настоящее время баррель нефти марки Brent торгуется выше 76 долларов. В то же время в госбюджете на 2021 год заложена цена на нефть в 40 долларов за баррель, а на энергорынке наблюдался рост спроса из-за глобальной вакцинации. Вместе с тем, учитывая волатильность на мировом рынке, Центральному банку целесообразно поэтапно либерализовать валютный рынок Азербайджана. Либеральный валютный рынок на долгосрочный период считается более застрахованным, если учитывать риски новых скачков на мировых рынках", - отметил депутат.