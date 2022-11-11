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Предложено начать финансирование обучения студентов из Южного Азербайджана

Предложено начать финансирование обучения студентов из Южного Азербайджана Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы предложил выделить из госбюджета страны средства на финансирование обучения студентов из Южного Азербайджана.
Финансы
11 ноября 2022 г. 14:19
Предложено начать финансирование обучения студентов из Южного Азербайджана

Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы предложил выделить из госбюджета страны средства на финансирование обучения студентов из Южного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обсуждению законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год”.

”Было бы очень хорошо, если бы из государственного бюджета 5-10 миллионов манатов было выделено на получение образования в нашей стране нашими соотечественниками из Южного Азербайджана. Это стратегический вопрос", - отметил депутат.

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