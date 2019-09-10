Visa предлагает увеличить лимит бесконтактных транзакций в Азербайджане

Лимит бесконтактных транзакций в Азербайджане увеличился в 2,5 раза - с 20 до 50 манатов.

Как сообщает Report, об этом начальник управления надзора за инфраструктурой финансовых рынков Палаты надзора над финансовыми рынками (FIMSA) Тамерлан Рустамов заявил на проходящей в Баку пресс-конференции, посвященной презентации системы Visa Token Service.

По словам Рустамова, это создаст условия для более широкого использования бесконтактных карт.

Новый региональный директор по Кавказу Visa Inc. Кристина Дорос сказала, что около 70-80% общего количества транзакций по картам Visa во всем мире составляют бесконтактные транзакции: "Бесконтактная транзакция избавит людей от проблем с небольшими платежами. При покупке кофе в ресторанах или кафе платежи до 1 доллара сложнее сделать с помощью пластиковой карты. Бесконтактные платежи упростят эту задачу. В рамках организации этой услуги в Азербайджане также учтены законодательные нормы страны".

Он отметил, что лимит бесконтактных транзакций предлагается увеличить до 40 долларов, так как 80% транзакций осуществляется примерно на эту сумму.