​Право голоса Азербайджана в АБИИ снизилось до 3%

Доля участия Азербайджана в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) сократилась на 0,0009 процентных пункта и составила 0,2627%.

Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, это связано с принятием 7 стран в качестве новых членов банка - Алжира, Беларуси, Бельгии, Эквадора, Греции, Гвинеи и Сербии в 2019 году.

Согласно информации, право голоса официального Баку также снизилось на 117 голосов или 2,93%. Сейчас право голоса Азербайджана равно 5 069 голосам или 0,4376%.

Долевое участие Азербайджана в банке в номинальном выражении не изменилось и сохранилось на уровне 254,1 млн. долларов.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года.