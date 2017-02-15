Право голоса Азербайджана в АБИИ снизилось

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Доля участия Азербайджана в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) сократилась на 0,0081 процентных пункта и составила 0,2763%.

Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, это связано с ратификацией членства Филиппин, Ирана и Португалии в АБИИ.

По информации, право голоса официального Баку также снизилось на 74 голоса или 0,0229 процентных пункта. Сейчас право голоса Азербайджана равно 5 635 голосам или 0,5215%.

Долевое участие Азербайджана в банке в номинальном выражении не изменилось и сохранилось на уровне 254,1 млн. долларов.

Отметим, что членство Филиппин в АБИИ ратифицировано 28 декабря прошлого года, Ирана - 16 января, Португалии - 8 февраля этого года.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года.