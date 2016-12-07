 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Право голоса Азербайджана в АБИИ снизилось

    Это связано с ратификацией членства Узбекистана в АБИИ

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Доля участия Азербайджана в капитале Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) сократилась на 0,0007 процентных пункта и составила 0,2844%.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, это связано с ратификацией членства Узбекистана в АБИИ.

    По информации, право голоса официального Баку также снизилось на 0,0260 процентных пункта. Сейчас право голоса Азербайджана равно 5 709 голосам или 0,5444%.

    Долевое участие в номинальном выражении не изменилось и сохранилось в объеме 254,1 млн. долларов.

    Отметим, что членство Узбекистана в АБИИ утверждено с бюджетом 219,8 млн. долларов. Таким образом, страна получила долевое участие в размере 0,2460%, право голоса в 5 366 голосов или 0,5117%.

    Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi