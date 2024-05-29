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Правительство Молдовы одобрило привлечение кредита МВФ на $173 млн

Правительство Молдовы одобрило привлечение кредита МВФ на $173 млн Правительство Молдовы одобрило привлечение кредита Международного валютного фонда в размере 173 млн долларов США.
Финансы
29 мая 2024 г. 18:56
Правительство Молдовы одобрило привлечение кредита МВФ на $173 млн

Правительство Молдовы одобрило привлечение кредита Международного валютного фонда в размере 173 млн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдовы.

"Правительство одобрило заимствование внешнего государственного кредита у МВФ через механизм финансирования устойчивости и устойчивого развития (RSF) в размере 129 375 000 специальных прав заимствования (эквивалентны 173 млн долларов)", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что средства будут направлены на реформы в энергетическом секторе, повышение готовности финансового сектора страны к последствиям климатических изменений и мобилизацию устойчивого финансирования. Получать кредит планируют 20 траншами с июля. Срок погашения - 20 лет.

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