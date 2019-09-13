 Наверх

Правительство Азербайджана обнародовало прогнозы по росту экономики на 2020 год

​Правительство Азербайджана дало прогнозы по росту экономики на 2020 г

В 2020 году Азербайджан планирует произвести ВВП в объеме 82,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, это на 2,4% больше прогноза на 2019 год.

В следующем году стоимость производства ВВП в ненефтяном секторе прогнозируется на уровне 54,2 млрд манатов (+3,3%).

В этом периоде доля сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП составит 4,8 млрд манатов или 5,8%, промышленности - 31,5 млрд манатов или 38%, строительства - 6,5 млрд манатов или 7,8%, сферы услуг - 32,7 млрд манатов или 39,5%, чистых налогов на продукты и импорт - 7,3 млрд манатов или 8,8%.

Производство в ненефтяном секторе промышленности предположительно вырастет на 8,5%, в нефтяном секторе - 0,9%.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!