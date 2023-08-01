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Правительство Азербайджана повысило прогноз по инфляции

Правительство Азербайджана повысило прогноз по инфляции В этом году среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 10,4%
Финансы
1 августа 2023 г. 13:04
Правительство Азербайджана повысило прогноз по инфляции

В этом году среднегодовая инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 10,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в “Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года” министерства финансов.

"Хотя предварительные прогнозы предполагают среднегодовую инфляцию на уровне 6,9%, фактические показатели на момент пересмотра прогнозируются на уровне 10,4% с учетом ожидаемых тенденций", - говорится в документе.

Согласно ожиданиям, это на 3,5 процентных пункта больше первоначального прогноза.

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Версия на английском языке Government of Azerbaijan increases its inflation forecast
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hökuməti inflyasiya ilə bağlı proqnozunu artırıb

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