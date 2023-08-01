Правительство Азербайджана обновило прогноз по экономическому росту в этом году

Министерство финансов обновило прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом году.

Министерство финансов обновило прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной министерством ”Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов за 2023 год и документе об ожиданиях на конец года“.

В документе говорится, что согласно прогнозам, представленным министерством экономики при подготовке проекта бюджета на 2023 год, ВВП составит 106 млрд манатов, ненефтегазовый ВВП - 73,3 млрд манатов, а реальные темпы роста - 2,7% и 4,5% соответственно.

Однако, наряду с макроэкономическими результатами прошедшего периода 2023 года, фискальные показатели исполнения и конъюнктура товарных рынков обусловили уточнение и обновление макроэкономических прогнозов на текущий год. Согласно обновленным макроэкономическим прогнозам, в 2023 году ВВП по базовому сценарию вырастет на 1,8% в реальном выражении – до 111,6 млрд манатов (на 5,6 млрд манатов больше предыдущего прогноза), в том числе ненефтегазовый ВВП в реальном выражении вырастет на 4,9% - до 77,7 млрд манатов (на 4,4 млрд манатов больше предыдущего прогноза).