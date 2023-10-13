Правительство Азербайджана обнародовало прогноз среднегодовой инфляции на конец 2023 года

Минэкономики с учетом антиинфляционных мер прогнозирует среднегодовую инфляцию к концу 2023 года на однозначном уровне - 9,5%.

Минэкономики с учетом антиинфляционных мер прогнозирует среднегодовую инфляцию к концу 2023 года на однозначном уровне - 9,5%.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на очередном заседании рабочей группы Кабинета министров по мониторингу инфляции и цен.

Отмечено, что рабочая группа по мониторингу инфляции и цен также изучила причины, оказывающие повышающее влияние на цены, и провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности.

Среднегодовая инфляция за январь-сентябрь этого года составила 10,9%. Годовая инфляция за этот период составила 5,1%.