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Правительство Азербайджана обнародовало прогноз среднегодовой инфляции на конец 2023 года

Правительство Азербайджана обнародовало прогноз среднегодовой инфляции на конец 2023 года Минэкономики с учетом антиинфляционных мер прогнозирует среднегодовую инфляцию к концу 2023 года на однозначном уровне - 9,5%.
Финансы
13 октября 2023 г. 11:14
Правительство Азербайджана обнародовало прогноз среднегодовой инфляции на конец 2023 года

Минэкономики с учетом антиинфляционных мер прогнозирует среднегодовую инфляцию к концу 2023 года на однозначном уровне - 9,5%.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на очередном заседании рабочей группы Кабинета министров по мониторингу инфляции и цен.

Отмечено, что рабочая группа по мониторингу инфляции и цен также изучила причины, оказывающие повышающее влияние на цены, и провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности.

Среднегодовая инфляция за январь-сентябрь этого года составила 10,9%. Годовая инфляция за этот период составила 5,1%.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces average annual inflation forecast for end of 2023
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hökuməti 2023-cü ilin sonuna orta illik inflyasiya proqnozunu açıqlayıb

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