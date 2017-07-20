Правительство России выделило еще 2 млрд рублей на реструктуризацию кредитов населения

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Правительство России решило продлить программу поддержки заемщиков для реструктуризации ипотечных кредитов и выдать еще 2 млрд рублей (34 млн долларов США) из Резервного фонда.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании правительства.

По его словам, это поможет реструктуризировать 1300 ипотечных жилищных кредитов.

Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была утверждена 15 апреля 2015 года. На нее было выделено 4,5 млрд рублей (84 млн долларов) для заемщиков, доходы которых снизились более чем на 30% или которым был предоставлен ипотечный кредит в иностранной валюте.