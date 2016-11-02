Правительство Азербайджана резко увеличивает долю в Azer-Turk Bank

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Турецкий Zıraat Bankası продает свою долю в ОАО Azer-Turk Bank правительству Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор Zıraat Bankası Гусейн Айдын.

Он отметил, что процесс купли-продажи завершится в ближайшие дни.

Напомним, что Azer-Turk Bank основан в 1995 году. Уставный капитал банка равен 50 млн манатов. Акционерами банка являются Госкомитет по вопросам имущества (от имени правительства Азербайджана, 75%), Zıraat Bankası (12,37%), Zıraat Bank İnternational (1,08%), AzRe Reinsurance (6,55%), Gala Hayat Insurance (5%).

Г.Айдын не сообщил, коснется ли процесс купли-продажи Zıraat Bank İnternational. Таким образом, только после приобретения доли ZıraatBankası правительство Азербайджана станет обладателем более 87% акций Azer-Turk Bank.