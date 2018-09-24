Правительство Азербайджана рассматривает проекты государственного и сводного бюджетов на следующий год

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Проекты государственного и сводного бюджетов на 2019 год представлены правительству Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на сегодняшнем заседании комитета.

Отметим, что повестка сегодняшнего заседания включает 18 вопросов, в том числе проекты поправки к Налоговому и Гражданскому кодексам, законам "Об ипотеке" и "О банках".