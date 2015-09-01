Правительство Азербайджана представило президенту бюджетный пакет на будущий год

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ На заседании Кабмина под председательством премьер-министра Азербайджана Артура Раси-заде были обсуждены проекты государственного бюджета и сводного бюджета 2016 года, показатели сводного бюджета на последующие три года, а также концепция экономического и социального развития и показатели прогноза Азербайджанской Республики на 2016 год и последующие три года.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, открыв заседание вступительной речью, премьер-министр Артур Раси-заде отметил, что проект государственного бюджета будущего года составлен с учетом успехов и позитивных темпов развития, достигнутых в результате экономической политики, проводимой в последние годы в стране под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также в соответствии с изменениями, наблюдаемыми в ходе глобальных финансовых и экономических процессов, происходящих в последнее время в мире. Приняв за основу социальную направленность бюджета, особое внимание было уделено таким важным факторам, как постоянное улучшение материального благосостояния граждан страны, обеспечение оборонной мощи и безопасности нашей страны, поддержка развития ненефтяного сектора.

Затем министр финансов Самир Шарифов и министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев выступили с докладами по вопросам, стоящим на повестке дня.

По итогам подробных обсуждений вопросов государственного бюджета в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" было принято решение о представлении президенту Азербайджанской Республики сборника документов, входящих в бюджетный пакет.