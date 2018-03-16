Правительство Азербайджана отчитывается перед парламентом

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса началось слушание отчета Кабинета министров о деятельности за 2017 год. Отчет представил премьер-министр Артур Расизаде.

Как сообщает Report, согласно отчету, уровень бедности в 2017 году снизился на 0,5 процентных пункта, до 5,4%.

В 2017 году средняя номинальная заработная плата наемных работников по сравнению с 2016 годом увеличилась на 5,7%, до 528,2 маната.

В 2017 году доходы населения страны в годовом сравнении выросли на 8,3% в номинальном выражении и достигли 49 162,9 млн манатов. Доход на душу населения составил 5 050,5 маната или в среднем 420,9 маната в месяц.

Среднегодовая инфляция увеличилась с 12,4% в 2016 году до 12,9% в 2017 году.

В 2017 году произведенный резидентами страны ВВП увеличился на 0,1%, до 70 131,1 млн манатов. ВВП на душу населения составил 7 205,0 маната или 4 186,3 доллара. Рост ненефтяного ВВП составил 2,7%.

В 2017 году на развитие экономической и социальной сфер из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 16 777,5 млн манатов или на 1,0% меньше, чем в предыдущем году. Из внутренних источников в основной капитал направлено 48,5% общих инвестиций.

Отмечаемый в 2015-2016 годах дефицит платежного баланса в первые 9 месяцев 2017 года сменился профицитом в 1,4 млрд долларов. Профицит платежного баланса способствовал росту стратегических валютных резервов страны, которые на конец года увеличились более чем на 11% по сравнению с началом года.