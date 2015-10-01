​Правительство Азербайджана для бюджетного финансирования привлечет средства у Центробанка

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Верхний предел внутреннего государственного долга Азербайджана в 2015 году увеличен в 3 раза - до 4,5 млрд. манатов.

Как сообщил Report депутат Милли Меджлиса Али Масимли, этот шаг предпринят с целью решения определенных проблем бюджета, возникших вследствие падения цен на нефть на мировом рынке, усиления финансового обеспечения приоритетных областей.

"Снижение цен на нефть оказывает влияние и на Азербайджан. Это сопровождается определенными изменениями темпов экономического роста, снижением положительных показателей платежного баланса, определенными проблемами в бюджете и т.д. Обычно страны для устранения этих проблем прибегают к внутреннему и внешнему заимствованию. За счет этих средств предпринимаются меры по повышению экономической активности, усилению финансирования развития различных приоритетных областей. Азербайджан также прибегает к этому широко распространенному в мировой практике методу. Однако правительство не намерено увеличивать внешнее заимствование. В Азербайджане очень низкие показатели внутреннего заимствования, поэтому предпринимаются шаги именно в этом направлении", - отметил депутат.

"Заимствование осуществляется посредством облигаций. Увеличение суммы не означает, что всю ее нужно потратить сейчас. Однако предприняты первые шаги", - сказал А.Масимли.

Депутат Вахид Ахмедов также отметил, что законопроект об увеличении предела внутреннего государственного долга до 4,5 млрд. долларов утвержден вчера: "Азербайджан выпускает ценные бумаги, это обычное явление, к нему прибегают для обеспечения финансовой устойчивости, расширения финансового рынка. Внутреннее заимствование - это не такая серьезная проблема".

По словам депутата Руфата Гулиева, данные средства будут привлечены от Центробанка путем эмиссии ценных бумаг и потрачены на строительство незавершенных объектов.

Отметим, что на заседании Милли Меджлиса от 30 сентября утвержден законопроект о внесении поправки в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год". Согласно данной поправке, верхний предел внутреннего государственного долга Азербайджана увеличен с 1,5 до 4,5 млрд. манатов. Верхний предел внешнего государственного долга остался на уровне 1,5 млрд. манатов.

Отметим, что в 2016 году прогнозируется утверждение верхнего предела внутреннего государственного долга на уровне 2,5 млрд. манатов, внешнего госдолга - 1,5 млрд. манатов.