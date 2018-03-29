Повышены ежемесячные должностные оклады работников Фонда пропаганды духовных ценностей

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении ежемесячных должностных окладов и установлении предела численности работников Фонда пропаганды духовных ценностей".
Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.
Размеры ежемесячных должностных окладов работников Фонда пропаганды духовных ценностей приведены ниже в таблице:
|Название должности
|Ежемесячные должностные оклады (в манатах)
|Исполнительный директор
|1265
|Заместитель исполнительного директора
|985
|Заведующий отделом, главный бухгалтер
|649
|Главным консультант
|451
|Ведущий консультант
|429
|Консультант
|418
|Специалист по канцелярии и архивации
|220
|Водитель
|242
|Уборщица
|171
Valeh DadaşovАвтор новости