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    Повышены ежемесячные должностные оклады работников Фонда пропаганды духовных ценностей

    Данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении ежемесячных должностных окладов и установлении предела численности работников Фонда пропаганды духовных ценностей".

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

    Размеры ежемесячных должностных окладов работников Фонда пропаганды духовных ценностей приведены ниже в таблице:

    Название должностиЕжемесячные должностные оклады (в манатах)
    Исполнительный директор
    		1265
    Заместитель исполнительного директора985
    Заведующий отделом, главный бухгалтер649
    Главным консультант
    		451
    Ведущий консультант429
    Консультант418
    Специалист по канцелярии и архивации220
    Водитель242
    Уборщица171



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