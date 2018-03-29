Повышены ежемесячные должностные оклады работников Фонда пропаганды духовных ценностей

Данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

29 марта, 2018 07:12

https://report.az/storage/news/ec61f76ea14acfa0bfbb8343c00ad971/2e1fe5eb-62d1-4edb-aac1-0877415aeba9_292.jpg Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении ежемесячных должностных окладов и установлении предела численности работников Фонда пропаганды духовных ценностей". Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Расизаде. Размеры ежемесячных должностных окладов работников Фонда пропаганды духовных ценностей приведены ниже в таблице: Название должности Ежемесячные должностные оклады (в манатах) Исполнительный директор

1265 Заместитель исполнительного директора 985 Заведующий отделом, главный бухгалтер 649 Главным консультант

451 Ведущий консультант 429 Консультант 418 Специалист по канцелярии и архивации 220 Водитель 242 Уборщица 171





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