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Повышение ставки до 25% приведет к закрытию более 20 украинских банков

Повышение ставки до 25% приведет к закрытию более 20 украинских банков Поднятие Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 15 п.п. - до 25% приведет к закрытию более 20 банков и навредит финансовой стабильности в стране.
Финансы
7 июня 2022 г. 14:03
Повышение ставки до 25% приведет к закрытию более 20 украинских банков

Поднятие Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 15 п.п. - до 25% приведет к закрытию более 20 банков и навредит финансовой стабильности в стране.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрея Дубаса к главе НБУ Кириллу Шевченко.

АУБ призвала регулятор сохранить ставки по долгосрочным кредитам рефинансирования по состоянию на 1 июня на период военного положения и три месяца после.

Ассоциация также предложила перенести срок предоставления ответа банкам относительно согласия или не согласия на новые условия по кредитам рефинансирования до 10 июня, так как банкам необходимо детально проработать все риски и угрозы.

Указывается, что по предварительным расчетам, более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты в случае повышения процентной ставки, тогда как уже сейчас много клиентов обращаются в банки с просьбой о проведении реструктуризации что означает автоматическое ухудшение структуры активов банков.

"Потребительские кредиты и кредиты бизнеса имеют фиксирование процентную ставку, которая должна оставаться неизменной, а это означает огромные убытки отрицательной процентной маржи. Ситуация, когда большие розничные торговые сети уже берут кредиты под 30% для предварительной оплаты не является исключением", – констатируется в письме.

Помимо этого, АУБ призвала регулятора разрешить досрочное погашение банка на кредитов рефинансирования за счет налогового имущества путем добровольной передачи банками залоговых облигаций и адаптировать нормативы для банков.

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Версия на английском языке Raising rate to 25% to lead over 20 Ukrainian banks to closure

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