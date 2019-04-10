Россия повысила акцизы на импортный табак

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о применении повышающего коэффициента акциза для табачной продукции, ввозимой на территорию РФ. Документ инициировали депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР) и Алексей Веллер ("Единая Россия").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, закон устанавливает для компаний, импортирующих в Россию сигареты, папиросы, сигариллы, биди и кретек, повышающий коэффициент для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории РФ. По этим подакцизным товарам за налоговые периоды, начинающиеся с 1 сентября каждого календарного года по 31 декабря того же года, суммы акциза будут исчисляться с учетом повышающего коэффициента. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс (НК РФ).

Действующая редакция НК РФ предоставляет импортерам табачных изделий преференции - на них не распространяется повышающий коэффициент, отмечается в пояснительной записке. В результате иностранные компании пользуются этой возможностью, формируя избыточный товарный запас, что подтверждается данными таможенной статистики. Так, объем импорта табачной продукции в четвертом квартале 2016 года увеличился на 55% по отношению к четвертому кварталу 2015 года и на 250% к первому кварталу 2016 года, указывается в сопроводительных материалах.

"При сохранении сложившейся динамики роста импорта в 2017 году потери консолидированного бюджета РФ от деятельности импортеров по созданию завышенных товарных запасов табачной продукции могут составить до 5-7 млрд рублей", - указывают авторы документа. Принятие закона поддержит отечественных производителей и увеличит доходы бюджета, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Поправками ко второму чтению установлен порядок определения налоговой базы в отношении кальянного табака. "Налоговая база в отношении табака кальянного определяется как масса табачного сырья в табаке кальянном, но не менее 20% массы нетто табака кальянного при условии указания на потребительской упаковке (таре) информации о массе табачного сырья. В случае отсутствия на потребительской упаковке информации о массе табачного сырья налоговая база определяется как масса нетто табака кальянного", - говорится в тексте поправки.

Закон вступит в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.