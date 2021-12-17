Повышаются зарплаты работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении заработной платы работникам ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на основании пункта 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики № 2965 от 16 октября 2021 года “О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" с 1 января 2022 года ежемесячные должностные оклады руководителей и других работников, работающих в следующих организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, повышаются в среднем на 20%:

1. Президиум и аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарат Гянджинского отделения;

2. Центр Гейдара Алиева;

3. Научный Центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия";

4. Центр Ататюрка в Азербайджане;

5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

6. Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

7. Бакинский Международный Центр Мультикультурализма;

8. Фонд развития науки при президенте Азербайджанской Республики;

9. Аппарат аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;

10. Финансовый научно-учебный центр при Министерстве финансов Азербайджанской Республики;

11. Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры Азербайджанской Республики;

12. Государственный Фонд кино Министерства культуры Азербайджанской Республики;

13. “Мемориальный комплекс геноцида” в городе Губе, находящийся в подчинении Министерства культуры Азербайджанской Республики;

14. Аппарат национального аэрокосмического агентства Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики;

15. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и центр судебно-психиатрической экспертизы;

16. Территориальный центр финансовых расчетов Министерства образования Азербайджанской Республики;

17. Национальный кулинарный центр государственного Агентства по туризму Азербайджанской Республики;

18. Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики;

19. Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;

20. Централизованная бухгалтерия при органах исполнительной власти.