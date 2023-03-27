Повлияют ли банковские кризисы в США и Европе на азербайджанские банки?

Почти две недели внимание мировой общественности направлено на банковские кризисы в США и Европе.

Почти две недели внимание мировой общественности направлено на банковские кризисы в США и Европе.

Мировой финансовый сектор потерял 465 млрд долларов из-за банкротства американских банков Silicon Valley и Signature Bank. В результате финансовое положение ведущего швейцарского банка Credit Suisse также ухудшилось, и кредитное учреждение было приобретено крупнейшим банком страны - UBS.

Повлияет ли мировой банковский кризис на азербайджанские банки? Report опросил финансовых экспертов.

Эксперт Халид Керимли говорит, что влияние глобальных банковских кризисов на Азербайджан зависит от того, как будет развиваться ситуация: "Центральные банки США и Европы объявили, что их финансовые системы достаточно сильны, у финансового сектора нет проблем с ликвидностью, поэтому они смогут решить свои проблемы. После кризиса в США сектор получил поддержку извне. Раньше были застрахованы вклады на сумму до 250 тысяч долларов, но правительство США отменило лимит. Оно пообещало возместить даже незастрахованные суммы на текущих счетах стартапов. Но это относится не ко всем банкам. Правительство может помочь одному или двум банкам. Естественно, если процесс продолжится, возникнут серьезные проблемы. Если же финансовый сектор не рухнет, этот кризис не повлияет на банковский сектор Азербайджана".

По мнению эксперта, оценивая возможные последствия банковских кризисов для Азербайджана, можно сделать вывод о том, что ждет местные банки и экономику страны в целом: "В последние годы мы наблюдали негативные последствия серьезного повышения процентных ставок центральными банками мира. В частности, если банковский сектор рухнет в США и Европе, юридические и физические лица потеряют свои деньги. Это также приведет к банкротству многих компаний, резкому падению цен на сырьевые товары. Основным источником экономики Азербайджана, экспорта нашей страны, инвестиций в нашу страну являются товары".

Другой эксперт Акрам Гасанли считает, что влияние глобальных банковских кризисов на азербайджанские банки нереально: "Банковский сектор в Азербайджане в основном управляется административными инструментами, поэтому эти кризисы не создают нам проблем. Крупные банки Азербайджана не берут кредиты из-за рубежа и не размещают там деньги. Поэтому банковские кризисы в США и Европе для нас не опасны. Угрозы для нашей национальной валюты тоже нет. Потому что наших валютных резервов более чем достаточно".