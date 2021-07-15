Повлияет ли рекордная инфляция в США на курс доллара

Сворачивание стимулирования экономики за счет бюджета может укрепить доллар на 10-15% против основных валют

Накануне, 14 июля, была опубликована статистика из США. В июне рост инфляции в стране стал максимальным с августа 2008 года и составил 5,4%.

Как передает Report, "Российская газета" со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина пишет о том, какие это несет последствия для курсов валют.

"Сначала отметим, что глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли все еще уверена, что усиление инфляции носит временный характер, которое случилось на фоне возобновления деловой активности. И ожидает, что темпы повышения потребительских цен ослабнут", — начал эксперт.

Однако если рекорды будут повторяться и в оставшиеся летние месяцы, то ФРС США придется реагировать. Первое, что можно будет предпринять, это свернуть стимулирование экономики за счет бюджета.

Уже это действие может укрепить доллар на 10-15% против основных валют.

После этого пойдут разговоры о сроках повышения ставки регулятора. "Но до этого еще два-три месяца и ФРС пока сохраняет мягкую риторику. Это подтвердило и вчерашнее выступление перед Конгрессом США председателя ФРС Джерома Пауэлла", — отметил специалист.

Однако Пауэлл достаточно конкретно обозначил цели по инфляции в долгосрочной перспективе. Чтобы избежать длительных периодов необычно низкой или высокой инфляции, рамки денежно-кредитной политики Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) направлены на достижение долгосрочных инфляционных ожиданий, которые хорошо закреплены на уровне 2%-ов. Это является долгосрочной целью Комитета по инфляции.

Если говорить о денежно-кредитной политике, то председатель ФРС определил цели так:

"Будем готовы скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если увидим признаки того, что траектория инфляции или долгосрочные инфляционные ожидания существенно и устойчиво выходят за пределы уровней, соответствующих нашей цели", - отметил глава ФРС.

Эта риторика поможет успокоить рынки в отношении разгона инфляции.

В этой ситуации индекс доллара к шести основным валютам снизится до 90 пунктов, на уровни середины июня.