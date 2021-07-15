О нас
Report Georgia
Аудио новости

Повлияет ли рекордная инфляция в США на курс доллара

Повлияет ли рекордная инфляция в США на курс доллара Сворачивание стимулирования экономики за счет бюджета может укрепить доллар на 10-15% против основных валют
Финансы
15 июля 2021 г. 13:03
Повлияет ли рекордная инфляция в США на курс доллара

Накануне, 14 июля, была опубликована статистика из США. В июне рост инфляции в стране стал максимальным с августа 2008 года и составил 5,4%.

Как передает Report, "Российская газета" со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина пишет о том, какие это несет последствия для курсов валют.

"Сначала отметим, что глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли все еще уверена, что усиление инфляции носит временный характер, которое случилось на фоне возобновления деловой активности. И ожидает, что темпы повышения потребительских цен ослабнут", — начал эксперт.

Однако если рекорды будут повторяться и в оставшиеся летние месяцы, то ФРС США придется реагировать. Первое, что можно будет предпринять, это свернуть стимулирование экономики за счет бюджета.

Уже это действие может укрепить доллар на 10-15% против основных валют.

После этого пойдут разговоры о сроках повышения ставки регулятора. "Но до этого еще два-три месяца и ФРС пока сохраняет мягкую риторику. Это подтвердило и вчерашнее выступление перед Конгрессом США председателя ФРС Джерома Пауэлла", — отметил специалист.

Однако Пауэлл достаточно конкретно обозначил цели по инфляции в долгосрочной перспективе. Чтобы избежать длительных периодов необычно низкой или высокой инфляции, рамки денежно-кредитной политики Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) направлены на достижение долгосрочных инфляционных ожиданий, которые хорошо закреплены на уровне 2%-ов. Это является долгосрочной целью Комитета по инфляции.

Если говорить о денежно-кредитной политике, то председатель ФРС определил цели так:

"Будем готовы скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если увидим признаки того, что траектория инфляции или долгосрочные инфляционные ожидания существенно и устойчиво выходят за пределы уровней, соответствующих нашей цели", - отметил глава ФРС.

Эта риторика поможет успокоить рынки в отношении разгона инфляции.

В этой ситуации индекс доллара к шести основным валютам снизится до 90 пунктов, на уровни середины июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма дельта
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма "дельта"
15 июля 2021 г. 12:21
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
ФотоВ Германии сильные ливни спровоцировали сход селя и наводнения
14 июля 2021 г. 15:51
Руфат Ягубов награжден орденом Шохрат
Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат"
14 июля 2021 г. 13:55
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении
14 июля 2021 г. 12:57
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
Получат ли сертификаты лица с противопоказаниями к вакцинации?
14 июля 2021 г. 10:33
В Азербайджане выявлен Дельта-штамм коронавируса
В Азербайджане выявлен "Дельта"-штамм коронавируса
13 июля 2021 г. 18:22
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве
13 июля 2021 г. 17:43
Президент Азербайджана выступил на конференции Движения неприсоединения - ВИДЕО
Президент Азербайджана выступил на конференции Движения неприсоединения - ВИДЕО
13 июля 2021 г. 17:05
Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
Президент: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
13 июля 2021 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi