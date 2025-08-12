О нас

Финансы
12 августа 2025 г. 11:13
Потребителям в Нахчыване за 7 месяцев возвращено около 985 тыс. манатов НДС

В Нахчыванской АР в январе-июле текущего года потребителям, являющимися физическими лицами, возвращено 984,8 тыс. манатов НДС.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Минэкономики.

Согласно информации, возврат произведен с НДС, уплаченного за товары, приобретенные на объектах розничной торговли или общепита в Нахчыванской Автономной Республике (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за услуги, оказанные медицинскими учреждениями и лицами, занимающимися частной врачебной практикой.

По данным ГНС, это на 23% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Общая сумма НДС, возвращенного гражданам, достигла 3,3 млн манатов.

