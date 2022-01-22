О нас
Report Georgia
Аудио новости

Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 4%

Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 4% В 2021 году стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 53 млрд манатов.
Финансы
22 января 2022 г. 17:00
Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 4%

В 2021 году стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 53 млрд манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Согласно отчету, это на 3,7% больше в сопоставимых ценах, чем в 2020 году.

В прошлом году стоимость товаров и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, увеличилась на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составила более 51 млрд манатов, 49,8% которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном году один потребитель тратил в среднем 440,5 маната в месяц или на 40,1 маната больше в номинальном выражении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan’s consumer market grows by 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı 4% böyüyüb

Другие новости из категории

Гостелевидение Китая обвинило главу компании Alibaba в коррупции
Гостелевидение Китая обвинило главу компании Alibaba в коррупции
22 января 2022 г. 15:35
S&P: Внешняя позиция Азербайджана смягчит неблагоприятное воздействие экономциклов на развитие экономики
S&P: Внешняя позиция Азербайджана смягчит неблагоприятное воздействие экономциклов на развитие экономики
22 января 2022 г. 12:40
S&P: Курс азербайджанского маната сохранится на стабильном уровне
S&P: Курс азербайджанского маната сохранится на стабильном уровне
22 января 2022 г. 11:41
S&P: Инфляция в Азербайджане до 2025 года снизится до 3%
S&P: Инфляция в Азербайджане до 2025 года снизится до 3%
22 января 2022 г. 10:53
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2022)
22 января 2022 г. 10:00
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана
22 января 2022 г. 09:39
Ключевые фондовые индексы США закрылись снижением
Ключевые фондовые индексы США закрылись снижением
22 января 2022 г. 05:22
Объявлена дата аукциона по новым облигациям факторинговой компании
Объявлена дата аукциона по новым облигациям факторинговой компании
21 января 2022 г. 14:47
Микаил Джаббаров: Поступления по акцизным налогам от ненефтяного сектора выросли на 25%
Микаил Джаббаров: Поступления по акцизным налогам от ненефтяного сектора выросли на 25%
21 января 2022 г. 14:28
Цена биткоина опустилась ниже 40 тыс. долларов
Цена биткоина опустилась ниже 40 тыс. долларов
21 января 2022 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi