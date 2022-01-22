Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 4%

В 2021 году стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 53 млрд манатов.

В 2021 году стоимость проданных потребителям товаров и услуг в Азербайджане составила 53 млрд манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Согласно отчету, это на 3,7% больше в сопоставимых ценах, чем в 2020 году.

В прошлом году стоимость товаров и услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, увеличилась на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составила более 51 млрд манатов, 49,8% которых сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном году один потребитель тратил в среднем 440,5 маната в месяц или на 40,1 маната больше в номинальном выражении.