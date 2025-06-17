Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5,2%

В январе-мае текущего года стоимость реализованных товаров и оказанных потребителям услуг составила 30 млрд манатов, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае текущего года стоимость реализованных товаров и оказанных потребителям услуг составила 30 млрд манатов, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период 77,8% оборота пришлось на розничную торговлю, 18,9% - на платные услуги, оказанные населению, и 3,3% - на общепит.

Стоимость реализованных товаров и оказанных услуг хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, увеличилась на 5% по сравнению с январем-маем прошлого года и составила 28,7 млрд манатов, 42,4% из которых сформировано за счет деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном периоде один потребитель в среднем тратил 586,5 манатов в месяц, что на 55 манатов больше в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.