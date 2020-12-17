Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8%

В январе-ноябре этого года стоимость реализованной потребителям продукции и оказанных услуг составила 42 млрд манатов

В январе-ноябре этого года стоимость реализованной потребителям продукции и оказанных услуг составила 42 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость товаров и услуг субъектами негосударственного сектора, снизилась на 7,3% и составила 40,5 млрд. манатов. 51% из них сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период на потребительском рынке в среднем один потребитель в месяц потратил 382,3 маната, что на 23 маната меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.