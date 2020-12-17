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Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8%

Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8% В январе-ноябре этого года стоимость реализованной потребителям продукции и оказанных услуг составила 42 млрд манатов
Финансы
17 декабря 2020 г. 11:44
Потребительский рынок в Азербайджане сократился на 8%

В январе-ноябре этого года стоимость реализованной потребителям продукции и оказанных услуг составила 42 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость товаров и услуг субъектами негосударственного сектора, снизилась на 7,3% и составила 40,5 млрд. манатов. 51% из них сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период на потребительском рынке в среднем один потребитель в месяц потратил 382,3 маната, что на 23 маната меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak bazarı 8 % azalıb

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