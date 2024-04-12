Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%.

В феврале в помесячном выражении также был отмечен рост на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно февраля они поднялись на 0,4%.