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Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%

Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3% Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее.
Финансы
12 апреля 2024 г. 11:23
Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%.

В феврале в помесячном выражении также был отмечен рост на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно февраля они поднялись на 0,4%.

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