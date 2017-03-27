Потребительское кредитование в Азербайджане достигло 5-летнего минимума

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Удельный вес кредитных вложений в домашнее хозяйство всеми финансовыми кредитными организациями Азербайджана в общем кредитном портфеле снизился до пятилетнего минимума.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, на 1 февраля 2017 года удельный вес этих кредитов составил 34,8% (5 814,0 млн манатов). Отметим, что в 2012 году этот показатель был равен 35,3% (4 316,7 млн манатов), в 2011-м - 33,7% (3 315,0 млн манатов), в 2014-м вырос до 44% (7 731,8 млн манатов).

На 1 февраля текущего года объем совокупного кредитного портфеля составил 16 705,2 млн манатов. Из них 1 633,1 млн манатов или 9,8% приходится на долю просроченных кредитов.