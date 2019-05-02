Потребительский рынок в Баку вырос на 3%

Объем проданных товаров и услуг на потребительском рынке Баку в январе-марте 2019 года составил 6 429,7 млн манатов, что на 2,6% больше по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское управление статистики, из них 95,9% сформировано в ненефтяном секторе.

В этом секторе стоимость розничного товарооборота и платных услуг превысила уровень предыдущего года в реальном выражении на 3,1%, составив 6 166,9 млн манатов.

Объем проданных товаров и услуг учреждениями-юридическими лицами увеличился в годовом сравнении на 18,2% - до 2 223,8 млн манатов.