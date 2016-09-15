Потребительский рынок Азербайджана вырос на 2%

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август 2016 года в Азербайджане потребителям было продано товаров на сумму 18 463,7 млн. манатов, что на 2,2% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос в реальном выражении на 3,2%, непродовольственных товаров - на 0,8%.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 49,7% своих средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 17,5% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,6% - электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,5% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другие товары, 18,2% - иные непродовольственные товары.