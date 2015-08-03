​Потери Госнефтефонда Азербайджана в июле составили 185 млн. долларов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в июле текущего года обесценились на 185 млн. долларов. Отметим, что на 1 июля резервы Фонда составили 35 726,2 млн. в долларовом эквиваленте.

Аналитическая группа Report отмечает, что за отчетный период активы ГНФАР в евро сократились с учетом курсовой разницы (в долларовом эквиваленте) на 68 млн. долларов.

Кроме того, по аналогичной причине инвестиции в австралийский доллар сократились на 12 млн. долларов, турецкую лиру - 1,5 млн. долларов, российский рубль - 54 млн. долларов, корейскую вону - 17,5 млн. долларов.

В то же время, инвестиции Фонда в золото в июле обесценились на 86 млн. долларов в результате падения стоимости золота на мировом рынке.