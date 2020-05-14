Lloyds: потери глобальной страховой отрасли сравнимы с ущербом от крупных ураганов

По подсчетам крупнейшего в мире рынка страхования Lloyd`s of London, потери страховых компаний из-за пандемии коронавируса COVID-19 достигнут 203 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", более половины суммы — 107 млрд долларов США — пойдет на покрытие страховых возмещений за отмененные мероприятия, вынужденное прерывание деятельности компаниями и др. Еще 93 млрд долларов США приходится на инвестиционные потери из-за снижения стоимости активов.

«Это потери таких масштабов, какие никто из нас не видел на протяжении всей своей жизни… Я не думаю, что кто-то предусмотрел сценарий, когда все клиенты по всему миру несут одни и те же потери в одно и то же время»,— говорит генеральный директор Lloyd`s Джон Нил. Даже с учетом только страховых возмещений 2020 год будет одним из самых дорогих для страховой отрасли наряду с 2005 и 2017 годами, на которые пришлись масштабные ураганы в Карибском бассейне, а также 2001 год — после теракта 11 сентября.

Собственные страховые выплаты Lloyd`s оценивает в сумму от 3 млрд долларов США до 4,3 млрд долларов США, причем отмечает, что сумма может оказаться больше, если локдаун продолжится после конца июня.