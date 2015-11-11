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    ​Поступления в госбюджет по линии министерства налогов сократились

    За отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 65,4 тыс. налогоплательщиков

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 5 970,247 млн. манатов. 

    Как сообщили Report в аналитико-информационном отделе министерства налогов, налоговые поступления по линии министерства налогов сократились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

    По информации, прогноз за 10 месяцев выполнен на 100,1%.

    За отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 65 367 налогоплательщиков. 

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