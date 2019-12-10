Поступления в госбюджет по линии ГТК возросли более на 23%

Объем поступлений в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в январе-ноябре составил 4 006,641 млн манатов, что на 23,2% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный период объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 20,7% и составил 998,823 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 23% - до 2 735,089 млн манатов, акцизам - на 39,6% - до 230,854 млн манатов, дорожным налогам – на 14,7% - до 41,875 млн манатов.