​Поступления в госбюджет по линии ГТК возросли более чем на 22%

Объем поступлений в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) в январе-октябре составил 3 645,627 млн манатов, что на 22,4% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный период объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 20,5% и составил 909,323 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 21,5% - до 2 482,068 млн манатов, акцизам - на 46,55% - до 217,323 млн манатов, дорожным налогам – на 15,1% - до 36,913 млн манатов.