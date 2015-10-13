Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета сократились на 25%

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета в сентябре текущего года составил 100 299,03 тыс. манатов, что на 33 267,35 тыс. манатов или 24,91% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин составил 19 289,82 тыс. манатов, что на 21 847,13 тыс. манатов или 53,11% меньше аналогичного периода прошлого года.

В отчете также говорится, что в сентябре объем средств, поступивших с НДС, сократился на 13 177,86 тыс. манатов или 15,37% и составил 72 550,38 тыс. манатов, с акцизов - вырос на 1695,2 тыс. манатов или 33,14% - до 6809,59 тыс. манатов, с дорожных налогов - вырос на 72 430 манатов или 4,59% и составил 1649,24 тыс. манатов.