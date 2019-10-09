​Поступления в госбюджет по линии Гостаможни выросли на 25%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-сентябре 2019 года составил 3 250,416 млн манатов, что на 25% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 20,7%, составив 798,521 млн манатов.

Объем поступлений по НДС увеличился на 24,6% - до 2 217,207 млн манатов, акцизам – на 52,9% - до 201,492 млн манатов, дорожным налогам – на 21,1% - до 33,196 млн манатов.