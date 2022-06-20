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Прогнозы по поступлениям в бюджет Азербайджана от Госкомтаможни увеличены на 8%

Прогнозы по поступлениям в бюджет Азербайджана от Госкомтаможни увеличены на 8% Согласно обновленным прогнозам госбюджета этого года, поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета ожидаются на уровне 4 млрд 605 млн манатов.
Финансы
20 июня 2022 г. 12:26
Прогнозы по поступлениям в бюджет Азербайджана от Госкомтаможни увеличены на 8%

Согласно обновленным прогнозам госбюджета этого года, поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета ожидаются на уровне 4 млрд 605 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном законопроекте о госбюджете Азербайджана на 2022 год.

По сравнению с установленными показателем 2022 года, это на 345 млн манатов или на 8,1% больше.

По информации, роcт поступлений по линии Таможенного комитета связан с обновлением прогнозов Министерства экономики по экономическому и социальному развитию страны на этот год, а также на следующие 3 года, увеличением объема ВВП по ненефтяному сектору, ожидаемым увеличением импорта и инфляции на конец текущего года, а также с тем, что поступления из ГТК за первые 5 месяцев текущего года были на 344,4 млн манатов или на 20% больше.

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Версия на английском языке Revenues to state budget through SCC up 8%
Версия на азербайджанском языке Bu il Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 8 % artırılır

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