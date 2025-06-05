Поступления в госбюджет по линии ГНС выросли на 5,4%

Поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-мае этого года составили 7 млрд 843,3 млн манатов, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Налоговые сборы по линии ГНС превысили прогноз на 5,7%.
Напомним, что в этом году план по перечислениям в госбюджет для Государственной налоговой службы равен 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 5 месяцев налоговые органы обеспечили сбор 50,6% от планового задания.