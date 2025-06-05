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Поступления в госбюджет по линии ГНС выросли на 5,4%

Поступления в госбюджет по линии ГНС выросли на 5,4% 17:32 В январе-мае этого года поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики составили 7 млрд 843,3 млн манатов, что на 5,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
5 июня 2025 г. 17:40
Поступления в госбюджет по линии ГНС выросли на 5,4%

Поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-мае этого года составили 7 млрд 843,3 млн манатов, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Налоговые сборы по линии ГНС превысили прогноз на 5,7%.

Напомним, что в этом году план по перечислениям в госбюджет для Государственной налоговой службы равен 15,5 млрд манатов. Таким образом, за 5 месяцев налоговые органы обеспечили сбор 50,6% от планового задания.

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