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Поступления в госбюджет от приватизации в этом году увеличились вдвое

Поступления в госбюджет от приватизации в этом году увеличились вдвое В январе-марте текущего года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 26,5 млн манатов, что на 74,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
11 апреля 2023 г. 15:04
Поступления в госбюджет от приватизации в этом году увеличились вдвое

В январе-марте текущего года Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 26,5 млн манатов, что на 74,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно данным, 18,6 млн манатов квартальных платежей были обеспечены за счет приватизации (в 2,1 раза больше в годовом исчислении), а 7,9 млн манатов - за счет аренды (на 23,4% больше).

За отчетный период Государственная служба провела 11 приватизационных аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций 2 акционерных обществ, 6 малых государственных предприятий, 1 недостроенный объект и 162 транспортных средства. Посредством аукциона предпринимателям были переданы 6 месторождений полезных ископаемых для их дальнейшей эксплуатации.

В первом квартале текущего года был заключен 631 новый договор аренды. 150 из них это договоры аренды нежилых помещений, а 481- земельных участков.

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