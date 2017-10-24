Поступления в госбюджет Азербайджана по выданным иностранным государствам кредитам увеличатся на 35%

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Поступления в государственный бюджет по кредитам, выданным иностранным государствам, в 2018 году прогнозируются в объеме 68,5 млн манатов, что на 17,7 млн манатов или 34,9% больше по сравнению с прогнозом на 2017 год.

Как сообщает Report со ссылкой на государственный и сводный бюджеты на 2018 год, поступления по кредитам, выданным непосредственно из госбюджета, предусматриваются в объеме 5,3 млн манатов.

Отметим, что Азербайджан разработал среднесрочную и долгосрочную долговую стратегию. Стратегия характеризуется постепенным сокращением государственного долга, в ней нашли отражение жесткие рамки заимствований государством и госучреждениями под госгарантии у зарубежных кредитных институтов, привлечение кредитов предусмотрено исключительно для финансирования проектов, которые являются приоритетными для страны.

Напомним, что верхний предел государственного внутреннего долга на 2018 год составляет 700 млн манатов (на 300 млн манатов или 30% меньше, чем в 2017 году), верхний предел государственного внешнего долга – 1 млрд манатов (на 3,5 млрд манатов или 77,8% меньше, чем в 2017 году). Верхний предел суммы государственных гарантий, выданных в течение года, установлен в размере 4 млрд манатов (на 6 млрд манатов или 60% меньше, чем в 2017 году).