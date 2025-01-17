Поступления в госбюджет Азербайджана по линии ГТК выросли на 5%

В 2024 году поступления в госбюджет Азербайджана по линии таможенных органов составили 6 млрд 648,705 млн манатов, что на 4,9% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году поступления в госбюджет Азербайджана по линии таможенных органов составили 6 млрд 648,705 млн манатов, что на 4,9% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК).

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 23,2% и составили 2 млрд 004,66 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) снизились на 1,1% - до 4 млрд 395,227 млн манатов, по акцизам - на 8,9% - до 204,371 млн манатов, по дорожному налогу - на 3,8%, составив 44,445 млн манатов.