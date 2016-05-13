Поступления в госбюджет Азербайджана по линии таможенных органов выросли на 61%

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в апреле текущего года составил 227,397 млн. манатов, что на 86,1 млн. манатов или 60,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 27,4% или 11,642 млн. манатов и составил 54,202 млн. манатов.

За апрель объем средств, поступивших с НДС, вырос на 55,725 млн. манатов или 62% и составил 145,577 млн. манатов, с акцизов - на 8,373 тыс. манатов или в 2,2 раза, составив 15,615 млн. манатов, с дорожных налогов - на 10,35 млн. манатов или в 7 раз и составил 12,003 млн. манатов.