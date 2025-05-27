Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2024 году выросли на 7%

14:17

Поступления по акцизному налогу в Азербайджане в 2024 году составили 1 млрд 555,7 млн манатов, плановое задание выполнено на 100,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

В 2024 году по сравнению с 2023 годом поступления по акцизам в бюджет выросли на 103,5 млн манатов или на 7,1%.

Согласно бюджетным материалам, 1 351,3 млн манатов или 86,9% поступивших средств приходится на акцизный налог по внутренним операциям, а 204,4 млн манатов или 13,1% - на долю таможенных органов.

Акцизы по нефтегазовому сектору составили 674 млн манатов, плановое задание выполнено на 97,6%, рост по сравнению с 2023 годом составил 0,7%. Отставание от плана по нефтегазовому сектору связано с меньшим, чем прогнозировалось, объемом производства и продажи нефтепродуктов внутри страны.

Поступления от акцизов по ненефтегазовому сектору составили 677,3 млн манатов, плановое задание выполнено на 101,3%, рост по сравнению с 2023 годом составил на 21,3%.