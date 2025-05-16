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Поступления в бюджет по таможенным пошлинам сократились более чем на 23%

Поступления в бюджет по таможенным пошлинам сократились более чем на 23% Поступления в бюджет по таможенным пошлинам сократились более чем на 23%
Финансы
16 мая 2025 г. 14:09
Поступления в бюджет по таможенным пошлинам сократились более чем на 23%

За январь-апрель этого года поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии таможенных органов составили 2 млрд 64,943 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В том числе, за последний год поступления по таможенным пошлинам сократились на 23,4% до 580,292 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость увеличились на 21,1% до 1 млрд 389,102 млн манатов, по акцизам увеличились на 26,5% до 80,378 млн манатов, а по дорожному налогу увеличились на 19,4% до 15,172 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük rüsumları üzrə daxilolmalar 23 %-dən çox azalıb

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